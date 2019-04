上海Tesla電動車疑自燃起火 沒人受傷

【i-CABLE】

上海一輛Tesla電動車懷疑突然自燃起火,沒有人受傷,當局正調查起火原因。Tesla回應指,已即時派出團隊到場跟進事件,會配合當局調查。

網上流傳的閉路電視片段見到,一輛白色的Tesla電動車車底首先冒煙,數秒後濃煙擴散,車底隨即起火,整個車身迅速燒毀,附近多輛汽車受波及。

事發在上海徐匯區一個屋苑的地下停車場內,電動車週日晚上8時許突然起火,當局派出15輛消防車到場灌救。大批居民要緊急疏散,有居民表示停車場傳出刺鼻氣味,消防員一度沒法入內,只能在外面射水灌救,約一小時後撲滅火勢。

內地傳媒報道,該Tesla Model S電動車車齡有3.5年,事發前一小時,曾到Tesla的充電站充電,車輛起火時並非處於充電狀態。

2013年至今,全球有至少14宗Tesla汽車起火的事故,大部份與車輛碰撞有關,其中一輛與今次事故相同型號的車,2月便在美國佛羅里達州撞樹後起火,車主被燒死,車輛在扣查期間亦至少自燃了3次,美國國家運輸安全委員會已成立小組調查。

據報電動車電池在充電和放電過程中,都會產生大量熱能,電池遭猛烈撞擊,容易令裡面的化學物質產生反應,引起爆炸。

分析相信今次事故會令更多人關注電動車的安全問題,但不會對 Tesla 在中國的銷售及聲譽構成太大影響。

