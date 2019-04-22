上海Tesla電動車疑自燃起火 沒人受傷

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上海一輛Tesla電動車懷疑突然自燃起火，沒有人受傷，當局正調查起火原因。Tesla回應指，已即時派出團隊到場跟進事件，會配合當局調查。

網上流傳的閉路電視片段見到，一輛白色的Tesla電動車車底首先冒煙，數秒後濃煙擴散，車底隨即起火，整個車身迅速燒毀，附近多輛汽車受波及。

事發在上海徐匯區一個屋苑的地下停車場內，電動車週日晚上8時許突然起火，當局派出15輛消防車到場灌救。大批居民要緊急疏散，有居民表示停車場傳出刺鼻氣味，消防員一度沒法入內，只能在外面射水灌救，約一小時後撲滅火勢。

內地傳媒報道，該Tesla Model S電動車車齡有3.5年，事發前一小時，曾到Tesla的充電站充電，車輛起火時並非處於充電狀態。

2013年至今，全球有至少14宗Tesla汽車起火的事故，大部份與車輛碰撞有關，其中一輛與今次事故相同型號的車，2月便在美國佛羅里達州撞樹後起火，車主被燒死，車輛在扣查期間亦至少自燃了3次，美國國家運輸安全委員會已成立小組調查。

據報電動車電池在充電和放電過程中，都會產生大量熱能，電池遭猛烈撞擊，容易令裡面的化學物質產生反應，引起爆炸。

分析相信今次事故會令更多人關注電動車的安全問題，但不會對 Tesla 在中國的銷售及聲譽構成太大影響。

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