南灣Sunnyvale市一間電腦維修店週一凌晨發生3級火警,整幢建築物被焚毀。

消防局是於凌晨3時半接獲火警舉報,現場位於西El Camino Real 1255號的Central Computers電腦維修店。

消防員到場後,發現建築物傳出濃煙,有烈焰冒出,火警導致屋頂塌下,事件中無人受傷。

