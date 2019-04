斯里蘭卡情報部門兩週前已收到襲擊情報

【i-CABLE】

斯里蘭卡連環爆炸案增至290人死亡,逾500人受傷,當局至今拘捕24名疑犯,相信是外部勢力幕後策劃襲擊,又指早在兩星期已收到襲擊情報,但因為國安與情報工作直接由總統掌管,所以沒有向總理匯報。美國發出最新旅遊警示,指當地有再次遇襲的風險。

在其中一個最先遇襲的地點,首都科倫坡的聖安多尼教堂外面,多名荷槍實彈警員把守,市內多間酒店亦加強保安。中央台記者表示,多間酒店外都有保安員持槍把守,部份門前停泊大巴防止有人強行闖入。

斯里蘭卡停市停課,當地連續兩晚宵禁,政府暫時封鎖社交網站,以防有人散播假消息。周日連環炸彈襲擊過後數小時,警方突擊首都科倫坡市郊一處住宅,拘捕多名疑犯,全部是當地人,三名警員在行動中殉職。

初步調查相信6宗襲擊由7名兇徒發動,在其中一個遇襲地點、香格里拉酒店,閉路電視拍攝到兩名男子在酒店早餐時段,在餐廳及走廊引爆炸彈。

在另一間遇襲的肉桂大酒店,職員指兇徒前一晚登記入住,再在周日早上扮成顧客到餐廳,排隊吃早餐,排至隊頭時引爆身上炸彈。

據報其中一名在爆炸中身亡的兇徒是當地近年冒起的伊斯蘭激進組織創辦人,該組織曾公開支持”伊斯蘭國”,去年涉嫌蓄意破壞佛像,根據情報,該組織計劃襲擊著名教堂。當局相信這次恐襲是由外國勢力幕後策劃。

總理維克勒馬辛哈較早前公開表示,沒收過國家會遇襲的消息,會調查事件是否涉及情報工作失誤。

不過政府發言人其後解釋,情報部門早在兩星期前,已經收到有人計劃發動襲擊的情報,掌握可疑份子名單,不過由於斯里蘭卡的國安與情報工作一向由總統直接負責,所以情報部門沒有特別向總理匯報。

總統西里塞納去年年底,一度短暫辭退總理維克勒馬辛哈,兩人關係緊張,連環爆炸案期間,總統正在外訪。

另外,接近當地凌晨時份,空軍在首都國際機場例行巡邏時,發現長一點八米的管狀炸彈,已即場引爆。

