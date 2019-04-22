斯里蘭卡發生8宗連環爆炸 死者增至290人死亡

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斯里蘭卡發生8宗連環爆炸，涉及最少3間教堂及4間酒店，死者增至290人，逾500人受傷，死者包括39名外國人，當中有兩名中國人，當局懷疑其中3宗爆炸是自殺式炸彈襲擊，24人被捕，暫時未有組織承認責任，政府頒布宵禁。

首都科倫坡的聖安多尼教堂滿地玻璃碎，民眾呼叫，情況混亂，教堂部份天花倒塌，地面一片凌亂。事發在當地週日早上近9時，大批教徒正參加復活節彌撒，這裡本身也是不少外國旅客到訪的著名景點，爆炸造成嚴重死傷。

除了聖安多尼教堂首都在差不多時間，還有3間五星級酒店爆炸，其中在金斯伯里酒店地下留有長長血漬，玻璃外牆損毀嚴重，碎片遍及對出馬路。這四個爆炸地點同屬科倫坡的中心商業區，彼此之間相距不遠。

而距離科倫坡以北車程約一小時，有大量天主教徒聚居的尼甘布及東部的拜蒂克洛，亦有教堂也同時發生爆炸，在尼甘布的聖塞巴斯提安教堂，牆身留有大量濺起的血漬，不少民眾自發到場拯救傷者，有傷者頭部流血，救援人員趕到把他們送院。

拜蒂克洛的錫安教堂外，多輛電單車焚毀，軍人和消防員合力開水喉救援。特種部隊其後攻入科倫坡市郊一處住宅，懷疑該處用作策劃襲擊，與疑犯駁火期間再有爆炸，3名警員殉職，另外也在下午市內發生爆炸的另一間酒店拘捕疑犯，相信有疑犯引爆炸彈，逃避拘捕。

警察總長據報在十天前已向高層官員發警告，指收到情報，當地一個激進伊斯蘭組織計劃襲擊著名教堂，和印度駐斯里蘭卡高級專員公署。

連環襲擊後，政府頒布全國宵禁直至另行通知，市面和機場加強保安，總統西里塞納感到震驚和傷痛，呼籲國民冷靜，總理維克勒馬辛哈召開緊急會議，商討事件。

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