斯里蘭卡發生8宗連環爆炸 死者增至290人死亡

斯里蘭卡發生8宗連環爆炸,涉及最少3間教堂及4間酒店,死者增至290人,逾500人受傷,死者包括39名外國人,當中有兩名中國人,當局懷疑其中3宗爆炸是自殺式炸彈襲擊,24人被捕,暫時未有組織承認責任,政府頒布宵禁。

首都科倫坡的聖安多尼教堂滿地玻璃碎,民眾呼叫,情況混亂,教堂部份天花倒塌,地面一片凌亂。事發在當地週日早上近9時,大批教徒正參加復活節彌撒,這裡本身也是不少外國旅客到訪的著名景點,爆炸造成嚴重死傷。

除了聖安多尼教堂首都在差不多時間,還有3間五星級酒店爆炸,其中在金斯伯里酒店地下留有長長血漬,玻璃外牆損毀嚴重,碎片遍及對出馬路。這四個爆炸地點同屬科倫坡的中心商業區,彼此之間相距不遠。

而距離科倫坡以北車程約一小時,有大量天主教徒聚居的尼甘布及東部的拜蒂克洛,亦有教堂也同時發生爆炸,在尼甘布的聖塞巴斯提安教堂,牆身留有大量濺起的血漬,不少民眾自發到場拯救傷者,有傷者頭部流血,救援人員趕到把他們送院。

拜蒂克洛的錫安教堂外,多輛電單車焚毀,軍人和消防員合力開水喉救援。特種部隊其後攻入科倫坡市郊一處住宅,懷疑該處用作策劃襲擊,與疑犯駁火期間再有爆炸,3名警員殉職,另外也在下午市內發生爆炸的另一間酒店拘捕疑犯,相信有疑犯引爆炸彈,逃避拘捕。

警察總長據報在十天前已向高層官員發警告,指收到情報,當地一個激進伊斯蘭組織計劃襲擊著名教堂,和印度駐斯里蘭卡高級專員公署。

連環襲擊後,政府頒布全國宵禁直至另行通知,市面和機場加強保安,總統西里塞納感到震驚和傷痛,呼籲國民冷靜,總理維克勒馬辛哈召開緊急會議,商討事件。

