東灣有視障女子被人強搶手機 懷疑涉案青年被捕

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名有視障的女子，上星期在東灣San Leandro市被一名非州裔青年強搶手機，最終在多名熱心人士的幫助下，警方將懷疑涉案匪徒繩之於法。

警方表示，年僅18歲的高中生Jujuan Despanie，涉嫌上星期在San Leandro捷運站附近搶走一名視障女子的手機。

根據38歲的女事主供稱，當日早上約9時半，她離開捷運站，打算步行到附近參加會議，當她步行至Davis街夾Clarke街附近，她感覺到她所用的盲人拐杖碰到他人，然後有人嘗試從她的手上強搶手機。

事主不肯就範，牢牢緊握手機，其間事主失去平衡，跌倒在街上，匪徒趁她跌倒搶走她的手機。

事主的呼叫聲，引起途人的注意，一名騎單車的市民隨即報警，並跟著正逃走的疑犯，另一名在露台目睹事件的人亦同時給予協助。

警方到場後，嘗試捉拿疑犯，但疑犯拒捕並逃走，過程中更企圖消滅證據，疑犯最後被警方拘捕，並在他身上找到事主的手機。

一名AC Transit巴士司機見到事主跌倒在地上，他就將事主帶到他的巴士上，載她到捷運站尋求幫忙。

警方指，事主有視障，無法辨認匪徒的外貌，不過多名目擊者都認出Despanie是犯人。

Alameda縣地檢處已落案起訴Despanie兩項重罪及一項輕罪，包括搶劫及虐待殘障人士。

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