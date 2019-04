東灣有視障女子被人強搶手機 懷疑涉案青年被捕

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名有視障的女子,上星期在東灣San Leandro市被一名非州裔青年強搶手機,最終在多名熱心人士的幫助下,警方將懷疑涉案匪徒繩之於法。

警方表示,年僅18歲的高中生Jujuan Despanie,涉嫌上星期在San Leandro捷運站附近搶走一名視障女子的手機。

根據38歲的女事主供稱,當日早上約9時半,她離開捷運站,打算步行到附近參加會議,當她步行至Davis街夾Clarke街附近,她感覺到她所用的盲人拐杖碰到他人,然後有人嘗試從她的手上強搶手機。

事主不肯就範,牢牢緊握手機,其間事主失去平衡,跌倒在街上,匪徒趁她跌倒搶走她的手機。

事主的呼叫聲,引起途人的注意,一名騎單車的市民隨即報警,並跟著正逃走的疑犯,另一名在露台目睹事件的人亦同時給予協助。

警方到場後,嘗試捉拿疑犯,但疑犯拒捕並逃走,過程中更企圖消滅證據,疑犯最後被警方拘捕,並在他身上找到事主的手機。

一名AC Transit巴士司機見到事主跌倒在地上,他就將事主帶到他的巴士上,載她到捷運站尋求幫忙。

警方指,事主有視障,無法辨認匪徒的外貌,不過多名目擊者都認出Despanie是犯人。

Alameda縣地檢處已落案起訴Despanie兩項重罪及一項輕罪,包括搶劫及虐待殘障人士。

