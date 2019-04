【i-CABLE】

菲律賓北部發生6.1級地震,最少5人死亡。

民眾拍攝的片段見到,餐廳內的玻璃杯及擺設左搖右擺,亦有建築物劇烈搖晃,首都馬尼拉也感到強烈震動。

地震發生在當地週一下午5時許,震央位於呂宋島三描禮士省,地震造成多處停電,可能阻礙夜間救援工作。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。