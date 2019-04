【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市一名只有一歲半的小童,從公寓大樓高處墜下,嚴重受傷。

警方表示,上週五下午4時左右,在Martin Luther King Jr. Way 1400號路段一幢公寓大樓,發現一名停止呼吸的小童。

該名小童從2樓消防梯墜下,事後馬上被送到醫院搶救,傷勢危殆,警方正調查事件起因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。