【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣奧克蘭市(屋崙)的MacArthur站,上週六晚有男乘客被一班青年企圖打劫,過程中他遭拳擊,流血受傷。

事發於上週六晚約10時左右,一群青年催近一名男乘客,有人向男乘客拳擊臉部,並企圖搶走男乘客的手提電話,但不成功。

懷疑涉案的5名青少年在離開車站前被扣查,案件一度造成列車服務受阻。

