韓國瑜訪灣區掀韓流熱潮 回顧此行重要政策談話（視頻）

台灣高雄市長韓國瑜到訪灣區期間掀起韓流熱潮,不但支持者如影隨形,就連部分地方政要和研究東亞政治的學者,都對這位原本默默無聞的政治邊緣人,卻戲劇性的贏得高雄市長選舉的經歷感到好奇,更以”預期的總統候選人”來定位接待他的規格,現在帶您回顧他在灣區的重要政策談話。

韓國瑜此行雖然強調經濟100%,政治為零,不過他在灣區三天期間,還是針對許多政治話題發表看法,尤其他在史丹福大學的演講,批露許多他對台灣政壇發展的想法。

韓國瑜說:”2018年選舉以後,台灣的人民開始清醒過來了,所謂類似那種完全為政黨服務,而忘記為公民服務的政治,可能要慢慢被淘汰掉,未來的政治人物跟政黨主要服務的目的,應該是廣大的人民,而不是被某些派系或某些政黨操控。”

由於校園活動不對外開放,他等到隔天全球玉山科技協會的記者會上才一一分享。

韓國瑜最常被問到的,就是兩岸關係的問題,他用三個男子追一個美女來比喻。

韓國瑜說:”三個男人想追一個是全世界第一大經濟體,美國,一個是全世界第二大經濟體,中國大陸,一個是全世界第三大經濟體,日本,很難得台灣這個漂亮的小姐,三千寵愛在一身,這個架構是這樣,那這個發展的過程是,我們可以跟每一方面都非常非常非常要好,好得不得了,去看電影、去喝咖啡、去聊天、去談戀愛,隨便怎麼做都可以,但不要隨便結婚,因為你跟一個結婚,其他兩個就打死你,目前我們台灣處境,大家是問我兩岸關係,我就把這個例子講出來,那他們史丹福的師生都嚇一跳,因為他們沒有聽過這樣的比喻。”

韓國瑜希望與美中日三方都維持好關係,不過現實世界是否能做到,卻要打問號,尤其美國和中國在印太地區的競爭關係,走向零合發展,台灣很可能要被迫選邊站。

另外,韓國瑜還改寫了已故總統甘迺迪的名言,不要問國家為你做了甚麼,要問你為國家做了甚麼,來比喻台灣的民主,說不要問國家為你做了甚麼,而要問你把票投給了誰。

韓國瑜說:”民主政治就像我們佛家講的,種瓜得瓜,種豆得豆的因果關係,有幾流的人民,就會選出幾流的民意代表,有幾流的民意代表,就會監督出幾流的政府,有幾流的政府,就會有幾流的國家,一切回歸到民主最原始的那個點,當選民在投票的時候,能不能選賢與能,投完了,人家拿到了權力,開始執政,能不能夠表現出讓選民滿意,到最終還是要選民人民全部概括承受,所以我舉這個例子就是說,過去這二、三十年來,台灣鬼混了二、三十年,但是所有政治人物都是選民選出來的,能怪誰的?所以下一次的選舉,不要問台灣,整個國家為你做了甚麼,要問選民,你為國家選票投給甚麼樣的人。”

以民為本,一直是走親民路線的韓國瑜抱持的主張,韓國瑜在與接待他的學者艾江山談到民主問題時,強調台灣自豪的就是民主,期許中國未來也可能迎頭趕上。

韓國瑜說:”也許有一天,也許當大陸某一個城市當國民所得達到一萬美金的時候,說不定它也有可能選舉議員,這個經驗是甚麼,這就是台灣的經驗,台北市跟高雄市市長,當市長還沒有開放選舉之前,先開放議員選舉,當國民所得到一萬美金的時候,整個城市居民的素質是不一樣的,所以我這時候才提出,例如上海、深圳,這些國民所得到一萬美金之後,說不定大陸方面也開始實施民主改革,那一天來的時候,如果來臨的時候,這個影響是非常非常的大,非常的巨大。”

韓國瑜此行訪美,與哈佛大學和史丹福大學的學者深入就台灣政治和美中台關係交換意見,韓國瑜也觀察到,外界思考問題的角度並未從台灣人民出發。

韓國瑜說:”顯然這些他們時常從自己的角度來思考重點,他們必須思考台灣人民要什麼,老大,你要你愛的,老二,你要你愛的,台灣人民要什麼,我想我們人民要的非常清楚,我們希望台灣安全,人民有錢,我們要的是這個,要有國際的空間,要有尊嚴,要能發展下一代良好的教育,我們希望國家一切穩定。”

韓國瑜思路清晰,用辭幽默,輕鬆的在嚴肅的校園內,讓史大的師生了解他的想法,而他的韓氏幽默,也總是無所不在。

韓國瑜說:”軍人永遠不死,但老兵需要去休息(Soldier never die but the older soldier need to take rest.)”

韓國瑜在灣區金句不斷,好比他最常提的英雄、梟雄和狗熊說,他說做英雄一切為大家,但下場卻很悲慘,做梟雄會趁機會難得,大撈一筆,做狗熊則是啥都不做、保持微笑掩飾太平,至於韓國瑜自己,他說他要走英雄的路,雖然慘烈卻是他的選擇。”

