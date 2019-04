三星延後推出Galaxy Fold手機 試用者發現屏幕破裂問題

【KTSF】

三星公司(Samsung)原定週五推出的可摺疊智能手機Galaxy Fold,由於有試用者發現手機屏幕出現破裂,三星決定延遲推出這款售價接近2,000元的手機。

三星表示,將會對手機進行更多測試,未來數週會公布新的推出日期。

Galaxy Fold定價1,980元,市場一直熱切期待這款新手機的推出,雖然Galaxy Fold預計不會成為熱賣手機,但市場希望Galaxy Fold可以標誌著手機界出現新的變革,而這是最近數年市場所欠缺的。

Galaxy Fold摺疊時,大小與普通手機無異,但打開後,則有如一部小型平板電腦,不過,有試用者發現,手機屏幕有閃動和突然不動的問題,在試用數天後,手機竟完全死掉。

有兩名試用者錯誤地撕走手機外層的膠膜,結果屏幕很快刮損,三星上週已表示,膠膜不應被撕走,但卻沒有解釋為何屏幕會破裂。

三星早前曾表示,Galaxy Fold可以摺疊約20萬次。

