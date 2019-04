【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,今個流感季節是過去十年來最長的。

CDC週五公布,在這個流感季節中,流感活躍期長達21個星期,是過去10年來最長,今季有超過3,600萬宗流感個案,有57,000人死亡,當中包括91名兒童。

CDC指,今個流感季節的嚴重程度屬於中等,目前流感活躍度持續下降,上週有11個州流感疫情活躍,之前一週有20個州。

