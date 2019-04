舊金山420大麻節近兩萬人出席 7人被捕

【KTSF】

上週六是一年一度的420大麻節,近兩萬市民去到金門公園Hippie Hill慶祝,同時,加州公路巡警(CHP)會嚴厲執法,提醒市民,請勿在不清醒的狀態下駕車。

420大麻節,金門公園聚集大批市民一同吸食大麻,對比去年有12人出現藥物過量的情況,今年只有一人需要醫療協助,警方亦拘捕7人,懷疑涉及非法入侵和盜竊。

加州公路巡警提醒市民,食用大麻後,切勿在不清醒的狀態下開車。

娛樂用大麻雖然合法,但食用後不清醒下開車就是不合法,警方在高速公路上攔截了數個吸食大麻的駕駛者。

洛杉磯警局與全國汽車協會AAA合作,提醒市民不要在食用大麻後興奮的狀態下開車。

洛杉磯警局表示,食用大麻後不要開車,如果駕駛者通過了酒精呼氣測試,但沒有通過清醒測試,警方將對該駕駛者採取進一步檢測,例如是血壓測試及瞳孔反應檢查等。

警方指,即使是小劑量的大麻也會影響駕駛者的注意力、理解力及記憶力等。

娛樂用大麻合法化後,在洛杉磯受藥物下影響駕駛而導致意外的事件大幅上升32%。

當局提醒民眾,在吸食大麻後的8到10小時內,請不要開車。

