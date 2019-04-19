舊金山華埠6店成”美化櫥窗”計劃首批試點商家（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠有6家店鋪成為市府”美化櫥窗”計劃SF Shines首批試點商家，希望協助這些商家吸引客流，刺激華埠經濟。

舊金山華埠Broadway街的幸運星休閒居去年才開業，由於是小商業，資金有限，因此店舖只做了內部裝修，並沒有更新門面，而市府的”美化櫥窗”計劃對這個商家幫助很大。

幸運星休閒居老闆鄧艷紅（Pinky Deng）說：”給我們這邊裝修門面特別漂亮，吸引了很多客人來，我很開心，很多西方人來到這裡，哇，這個太漂亮了，太有特色了。”

首輪入選該計劃的華埠商戶，還有見聞旅遊、龍鬚糖、東亞餅食公司、永明食品市場及海豐堂。

有華埠商家表示，在”美化櫥窗”計劃的協助下，他們的門面經過重新設計，煥然一新，不僅幫助增加了人流，也帶動了生意。

海豐堂老闆梁儒海（Sam Liang）說：”人經過門口就會看一看，走進來看一看，不管他買不買東西，起碼先吸引了人流，我的朋友甚至說，這一類型的藥材鋪中醫館，在整個灣區都是數一數二的了。”

位於華埠的金門女子公寓，負責挑選不同類型的商戶，之後幫他們做門面更新設計，幫助外國遊客了解中國文化。

金門女子公寓行政總監陳光榮（Gloria Tan）說：”很多時候他們都不明白，如果只看月餅，對他們來說也不知道裡面是甚麼，我們就做個海報，講清楚這個是甚麼，我們要請照相的人來照相，都很多步驟要做的，才能做到效果出來。”

此次入選的6間華埠商家，獲市府經濟與勞動力發展辦公室撥款15,000元，用於櫥窗設計及裝修。

市府官員表示，華埠是舊金山重要的經濟社區之一，希望”美化櫥窗”計劃可以為小商業帶來更多商機。

舊金山經濟與勞動力發展辦公室總監郭華健（Joaquin Torres）說：”吸引遊客來訪，向遊客推廣並作免費宣傳，透過訪客拍照片分享到Instagram或其它社交媒體，推廣華埠是舊金山一個特殊地方，一個旅遊的地方，一個有吃、有服務及零售的地方，或考慮旅行。”

“美化櫥窗”計劃的下一個階段，還將有另外10家華埠商家入選，有意申請加入該計劃的商戶，可致電415-816-3816查詢詳情。

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