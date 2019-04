舊金山華埠6店成”美化櫥窗”計劃首批試點商家（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠有6家店鋪成為市府”美化櫥窗”計劃SF Shines首批試點商家,希望協助這些商家吸引客流,刺激華埠經濟。

舊金山華埠Broadway街的幸運星休閒居去年才開業,由於是小商業,資金有限,因此店舖只做了內部裝修,並沒有更新門面,而市府的”美化櫥窗”計劃對這個商家幫助很大。

幸運星休閒居老闆鄧艷紅(Pinky Deng)說:”給我們這邊裝修門面特別漂亮,吸引了很多客人來,我很開心,很多西方人來到這裡,哇,這個太漂亮了,太有特色了。”

首輪入選該計劃的華埠商戶,還有見聞旅遊、龍鬚糖、東亞餅食公司、永明食品市場及海豐堂。

有華埠商家表示,在”美化櫥窗”計劃的協助下,他們的門面經過重新設計,煥然一新,不僅幫助增加了人流,也帶動了生意。

海豐堂老闆梁儒海(Sam Liang)說:”人經過門口就會看一看,走進來看一看,不管他買不買東西,起碼先吸引了人流,我的朋友甚至說,這一類型的藥材鋪中醫館,在整個灣區都是數一數二的了。”

位於華埠的金門女子公寓,負責挑選不同類型的商戶,之後幫他們做門面更新設計,幫助外國遊客了解中國文化。

金門女子公寓行政總監陳光榮(Gloria Tan)說:”很多時候他們都不明白,如果只看月餅,對他們來說也不知道裡面是甚麼,我們就做個海報,講清楚這個是甚麼,我們要請照相的人來照相,都很多步驟要做的,才能做到效果出來。”

此次入選的6間華埠商家,獲市府經濟與勞動力發展辦公室撥款15,000元,用於櫥窗設計及裝修。

市府官員表示,華埠是舊金山重要的經濟社區之一,希望”美化櫥窗”計劃可以為小商業帶來更多商機。

舊金山經濟與勞動力發展辦公室總監郭華健(Joaquin Torres)說:”吸引遊客來訪,向遊客推廣並作免費宣傳,透過訪客拍照片分享到Instagram或其它社交媒體,推廣華埠是舊金山一個特殊地方,一個旅遊的地方,一個有吃、有服務及零售的地方,或考慮旅行。”

“美化櫥窗”計劃的下一個階段,還將有另外10家華埠商家入選,有意申請加入該計劃的商戶,可致電415-816-3816查詢詳情。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。