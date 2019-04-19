舊金山周街大便問題嚴重 去年接獲近3萬宗舉報

【KTSF 江良慧報導】

舊金山是全美國最富有的城市之一，平均家庭年收入將近十萬，遠高於全國水平，不過舊金山面對不少問題，包括有越來越多人周街大便。

在2011至2018年期間，舊金山街頭發現人類糞便個案激增，根據公務局的數據，2011年有5,500宗舉報個案，但到2018年，數字急增至超過28,000宗。

舊金山市長布里德去年接受NBC訪問時也說，她在舊金山長大以來，從未見過行人道上有這麼多糞便，認為這是個大問題。

為了要應付舊金山街道上糞便的問題，巿府更僱用了一支糞便巡邏隊，希望可以保持街道清潔，不過情況似乎未有好轉。

政府監察組織Open the Books根據公務局的舉報個案，繪製統計地圖，顯示巿內有118個地區受影顯，不過最多個案主要是田德隆區、Market街以南和Mission區。

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