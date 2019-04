舊金山周街大便問題嚴重 去年接獲近3萬宗舉報

【KTSF 江良慧報導】

舊金山是全美國最富有的城市之一,平均家庭年收入將近十萬,遠高於全國水平,不過舊金山面對不少問題,包括有越來越多人周街大便。

在2011至2018年期間,舊金山街頭發現人類糞便個案激增,根據公務局的數據,2011年有5,500宗舉報個案,但到2018年,數字急增至超過28,000宗。

舊金山市長布里德去年接受NBC訪問時也說,她在舊金山長大以來,從未見過行人道上有這麼多糞便,認為這是個大問題。

為了要應付舊金山街道上糞便的問題,巿府更僱用了一支糞便巡邏隊,希望可以保持街道清潔,不過情況似乎未有好轉。

政府監察組織Open the Books根據公務局的舉報個案,繪製統計地圖,顯示巿內有118個地區受影顯,不過最多個案主要是田德隆區、Market街以南和Mission區。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。