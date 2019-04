奧克蘭市府車輛使用可再生柴油 減碳並幫助本地經濟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭市府與本地私營燃料供應商合作,為市府車輛提供可再生柴油,減少碳排放並幫助本地經濟。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示,在地球月,她希望市民了解奧克蘭市正帶頭推進循環經濟,令經濟更有活力。

Schaaf說:”意思是你在餐廳或漢堡店吃的炸薯條,在喜歡的華埠餐廳吃的詐餛飩,最後油都會去到奧克蘭消防車的油箱,我們從本地餐廳收集這些烹飪油,然後把它轉化成柴油,給所有市府車輛使用。”

市府表示,奧克蘭從2015年起,已陸續將市府車輛更新為使用可再生天然氣,可再生氫燃料車輛,或用太陽能產生電能的電動車,現在又擴展至可再生柴油。

與石油柴油相比,可再生柴油可減少溫室氣體排放最高達七成五,奧克蘭市府目前有366輛車使用可再生柴油,包括應急車輛,預計每年可減少溫室氣體碳排量超過1,500公噸,同時也為兩家可再生柴油供應商Neste 及Western States Oil提供就業機會,幫助本地經濟。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。