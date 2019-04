【KTSF】

法國巴黎聖母院大火,調查人員初步相信,火警是因為電線短路引起。

不過當局現階段不排除其他可能性,他們至今總共查問了至少40名聖母院的僱員。

另外,他們週三也初步評估了聖母院的情況,但由於現場還被認為是危險,所以他們還未能進入燒焦的部分蒐證。

而當地週四就有儀式向消防員致敬,大批消防員在大火當日用了9小時救火,保存了聖母院主建築、鐘樓和玫瑰窗,以及眾多珍貴歷史文物。

法國總統馬克龍表示,所有有份救火的消防員都會獲頒贈勳章。

