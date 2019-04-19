民主黨誓言繼續調查特朗普有否妨礙司法公正

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聯邦司法部長巴爾週四公開特別檢察官穆勒的通俄案調查報告，經過刪減內容的版本之後，國會民主黨人誓言將繼續跟進調查特朗普總統其他方面的所為。

國會民主黨人正聚焦幾個方面跟進調查特朗普，當中包括查特朗普的財務狀況，以及調查特朗普有關妨礙司法的多宗指控。

聯邦眾議院司法委員會主席Jerry Nadler說：”我相信特朗普妨礙司法，是。”

首先眾議院司法委員會發出傳票給聯邦司法部，要求在5月1日之前拿穆勒通俄案調查報告的全部內容，和當中涉及的證詞。

然後民主黨人也會計劃發傳票給5名前任白宮官員，包括法律顧問Don McGahn，提供有關的紀錄文件，因為特朗普曾下令這些前任官員開除穆勒，但他們無照做。

民主黨人表示，穆勒報告發表後，等於給予他們調查特朗普涉嫌妨礙司法的路線圖，因為國會可以引用妨礙司法條例，去指控特朗普濫用總統權力，而這點也與憲法中的”制衡權力”，以及”沒有人可以凌駕法律之上”的講法吻合。

不過共和黨人認為，不要搞這麼多麻煩。

共和黨眾議員Chris Stewart說：”阻止計劃實現不是妨礙司法，那些贊成繼續調查的人，美國人感到厭倦。”

穆勒的通俄案調查報告，並無調查特朗普的財務狀況，眾議院情報委員會主席Adam Schiff就希望跟進調查這一點，以決定特朗普是否與外國利益集團有財務轇輵。

對於有左翼民主黨人要求彈劾特朗普，有部份民主黨人認為，最終不會成功，因為將會受到共和黨人反對。

聯邦司法部長巴爾是在週四公開穆勒的通俄案調查報告的刪節版本，對於指證特朗普涉嫌妨礙司法並無作出任何結論，不過穆勒在報告中提到，聯邦司法部有指引不可檢控在任總統，但總統在卸任後就不再受到保護，屆時司法部可以根據這次調查所蒐集的證據採取行動。

穆勒更特別提到，若國會認為總統可能濫權，有權調查及啟動彈劾機制，無人可以凌駕法律之上。

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