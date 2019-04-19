特朗普知悉被查後擔心總統任期就此完結

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾週四公開400頁的通俄案獨立檢察官穆勒的調查報告，當中有部份內容被刪除，報告指出特朗普知道司法部委任穆勒去查他時大叫可怕，連粗口都講出來，報告又指出，特朗普十宗涉嫌妨礙司法的事件，認為他的人員沒理會他的指示，反而救了他。

報告也肯定俄國有干預2016美國大選，而特朗普的團隊起初有意，但最後都是不敢接受俄國的幫忙，因而不構成串謀。

穆勒報告指出，特朗普很怕受到調查，當知道司法部委任穆勒去查時，特朗普即時叫出，連粗口都講出來，”我的天，很可怕，我的總統任期玩完，我被XX（粗口）了”。

這幾句說話，尤其是最後一句粗口，更是美國主流媒體的報導重點。

巴爾週四在記者會上公開穆勒的通俄案調查報告的刪節版本，被刪除的部份，涉及情報收集手法、第三方資訊、私隱因素等。

其餘的部份透露，特朗普有大約10個行動和意圖妨礙司法，包括特朗普要時任FBI局長James Comey，放過時任白宮國安顧問Michael Flynn，後來因為Comey不肯公開說特朗普未受調查，而將Comey炒魷。

特朗普要時任司法部長Jeff Sessions收回成命，不要自行迴避通俄案調查，Sessions無照做，特朗普怒稱要替換Sessions，找另一人直接監管或規限通俄案調查。

特朗普企圖叫時任白宮律師Don McGahn，向副司法部長炒獨立檢察官穆勒，McGahn沒有照做，後來他又要McGahn在試圖移除穆勒事件上對外說謊。

特朗普指示競選工程經理Corey Lewandowski，向司法部長傳信，要司法部長聲明特朗普無做錯，卻受到不公平對待，Lewandowski也無照做。

特朗普多次指示助理人員不要公開有關2016年6月，紐約Trump Tower會議的信息，在該次會議中，他兒子女婿與競選經理在與俄國律師會晤，想要希拉莉的黑材料，但結果失望。

此外，特朗普又試圖干預前國安顧問Michael Flynn、前競選經理Paul Manafort，及前私人律師Michael Cohen的案件，涉嫌向他們暗示不要同控方合作。

就因為他的人員都沒有照他的指示去做，令到實質的妨礙司法的活動並沒有發生，所以穆勒的報告不判定他有妨礙司法，也不為他脫罪。

穆勒報告指出，特朗普很怕受到調查，當知道司法部委任穆勒去查時，特朗普即時叫出，連粗口都講出來，”我的天，很可怕，我的總統任期玩完，我被XX（粗口）了”。

這幾句說話，尤其是最後一句粗口，更是美國主流媒體的報導重點。

至於俄國是否介入2016年大選方面，穆勒的報告肯定俄國有行動，多番向特朗普的競選團隊示意，特朗普團隊中有人表示出接受，但最後都沒有真正的行動，所以報告判定特朗普團隊未有同俄國串謀干預大選。

巴爾說：”俄國人員沒有與特朗普總統或特朗普陣營合作，或得到美國人幫助。”

國會民主黨人表示，會傳召穆勒問話，並要求取得足本的報告。

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