特朗普知悉被查後擔心總統任期就此完結

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾週四公開400頁的通俄案獨立檢察官穆勒的調查報告,當中有部份內容被刪除,報告指出特朗普知道司法部委任穆勒去查他時大叫可怕,連粗口都講出來,報告又指出,特朗普十宗涉嫌妨礙司法的事件,認為他的人員沒理會他的指示,反而救了他。

報告也肯定俄國有干預2016美國大選,而特朗普的團隊起初有意,但最後都是不敢接受俄國的幫忙,因而不構成串謀。

穆勒報告指出,特朗普很怕受到調查,當知道司法部委任穆勒去查時,特朗普即時叫出,連粗口都講出來,”我的天,很可怕,我的總統任期玩完,我被XX(粗口)了”。

這幾句說話,尤其是最後一句粗口,更是美國主流媒體的報導重點。

巴爾週四在記者會上公開穆勒的通俄案調查報告的刪節版本,被刪除的部份,涉及情報收集手法、第三方資訊、私隱因素等。

其餘的部份透露,特朗普有大約10個行動和意圖妨礙司法,包括特朗普要時任FBI局長James Comey,放過時任白宮國安顧問Michael Flynn,後來因為Comey不肯公開說特朗普未受調查,而將Comey炒魷。

特朗普要時任司法部長Jeff Sessions收回成命,不要自行迴避通俄案調查,Sessions無照做,特朗普怒稱要替換Sessions,找另一人直接監管或規限通俄案調查。

特朗普企圖叫時任白宮律師Don McGahn,向副司法部長炒獨立檢察官穆勒,McGahn沒有照做,後來他又要McGahn在試圖移除穆勒事件上對外說謊。

特朗普指示競選工程經理Corey Lewandowski,向司法部長傳信,要司法部長聲明特朗普無做錯,卻受到不公平對待,Lewandowski也無照做。

特朗普多次指示助理人員不要公開有關2016年6月,紐約Trump Tower會議的信息,在該次會議中,他兒子女婿與競選經理在與俄國律師會晤,想要希拉莉的黑材料,但結果失望。

此外,特朗普又試圖干預前國安顧問Michael Flynn、前競選經理Paul Manafort,及前私人律師Michael Cohen的案件,涉嫌向他們暗示不要同控方合作。

就因為他的人員都沒有照他的指示去做,令到實質的妨礙司法的活動並沒有發生,所以穆勒的報告不判定他有妨礙司法,也不為他脫罪。

至於俄國是否介入2016年大選方面,穆勒的報告肯定俄國有行動,多番向特朗普的競選團隊示意,特朗普團隊中有人表示出接受,但最後都沒有真正的行動,所以報告判定特朗普團隊未有同俄國串謀干預大選。

巴爾說:”俄國人員沒有與特朗普總統或特朗普陣營合作,或得到美國人幫助。”

國會民主黨人表示,會傳召穆勒問話,並要求取得足本的報告。

