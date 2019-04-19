南灣老婦涉勒死3歲大孫兒 被控一級謀殺罪

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南灣Milpitas市一名70歲老婦涉嫌勒死3歲大的孫兒，她週五到Santa Clara縣高等法院出席過堂聆訊，但沒有提出答辯。

被告Foos Hashi被控3項重罪，包括一級謀殺罪、襲擊8歲或以下兒童致死罪，以及危害兒童罪，如果罪名成立，最高可被判入獄25年至終身監禁。

警員是於週一下午4時44分接報，到達Luz Del Sol Loop 700號路段一幢住屋，發現3歲男童Ayub Hassan不省人事，臉色發紫和蒼白，他被送往醫院搶救約一小時後宣告不治。

文庭文件顯示，男童的母親身處明尼蘇達州，男童一直由姨母照顧，上週他身體不適，需要服藥。

週一，姨母因為要到聖荷西市接她5名子女放學，把男童交由被告照顧，姨母回家後，叫14歲兒子查看男童，發現男童有異樣，沒有反應，姨母立即報警求助。

檢控官表示，男童遇害時，只有被告另一名4歲女孩在家，警員向女孩查問事發經過時，女孩向警員示範被告如何勒著男童的頸部，不斷搖晃，並把他拋到地上。

曾搶救男童的醫護人員發現，男童的頸部有損傷，起因有可疑，法醫處對男童驗屍後證實，男童是被人勒死。

被告目前仍被拘押在Santa Clara縣監獄，不准保釋，下次出庭日期是5月8日。

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