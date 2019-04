南灣老婦涉勒死3歲大孫兒 被控一級謀殺罪

【KTSF】

南灣Milpitas市一名70歲老婦涉嫌勒死3歲大的孫兒,她週五到Santa Clara縣高等法院出席過堂聆訊,但沒有提出答辯。

被告Foos Hashi被控3項重罪,包括一級謀殺罪、襲擊8歲或以下兒童致死罪,以及危害兒童罪,如果罪名成立,最高可被判入獄25年至終身監禁。

警員是於週一下午4時44分接報,到達Luz Del Sol Loop 700號路段一幢住屋,發現3歲男童Ayub Hassan不省人事,臉色發紫和蒼白,他被送往醫院搶救約一小時後宣告不治。

文庭文件顯示,男童的母親身處明尼蘇達州,男童一直由姨母照顧,上週他身體不適,需要服藥。

週一,姨母因為要到聖荷西市接她5名子女放學,把男童交由被告照顧,姨母回家後,叫14歲兒子查看男童,發現男童有異樣,沒有反應,姨母立即報警求助。

檢控官表示,男童遇害時,只有被告另一名4歲女孩在家,警員向女孩查問事發經過時,女孩向警員示範被告如何勒著男童的頸部,不斷搖晃,並把他拋到地上。

曾搶救男童的醫護人員發現,男童的頸部有損傷,起因有可疑,法醫處對男童驗屍後證實,男童是被人勒死。

被告目前仍被拘押在Santa Clara縣監獄,不准保釋,下次出庭日期是5月8日。

