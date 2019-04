賀大器死亡初步調查報告外洩 警方向家屬道歉

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山公設辯護律師賀大器(Jeff Adachi)於今年2月22日死亡,他死後不久,尚未對外公布的警察報告內容卻在媒體上曝光,有調查指,這份報告以一份2,500元兜售給多家媒體,賀大器遺孀對於文件外洩事件,指責警方行徑卑劣,一名市警局指揮官代表警方向她公開道歉。

舊金山市議員李麗嫦針對警方對賀大器死亡的初步報告文件外洩事件,週四召開公聽會。

賀大器2月22日過世後幾小時,事件還在調查階段,尚不成熟的警察報告,未經許可就外洩給媒體,包括批露賀大器死前的行蹤和細節。

公設辯護律師辦公室表示,其調查員得知,該報告是一名特約記者以一份2,500元向媒體兜售的。

賀大器的遺孀Mutsuko Adachi針對洩密事件指責警察局,她說:”舊金山市警方做得很卑劣,對我和我女兒竟然釋出這份報告。”

舊金山市警局調查科指揮官Greg McEachern表示,不論真相為何,賀大器的家屬理應獲得警方的道歉。

McEachern說:”我代表Scott局長和整個警局,我道歉,我們道歉,向賀大器的家人,為這份報告外洩而道歉。”

警方已就事件展開調查,還需數個星期才會有結果,舊金山市議員Hillary Ronen嚴辭抨擊警方,讓不成熟的報告和影像外洩是可恥的敗筆,損害公眾對警方的信任,損害警方客觀服務社區的能力。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。