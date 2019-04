眾院司法委員會發傳票索閱通俄案報告完整版本

【KTSF】

聯邦眾議院司法委員會週五發出傳票,正式要求司法部交出特別檢控官穆勒撰寫的通俄案調查報告完整版本。

紐約民主黨聯邦眾議員兼司法委員會主席Jerrold Nadler說,現在應由國會來審視報告中所指的不當行為,以及決定下一步應如何走,他期待司法部於5月1日前交出報告。

在報告中,穆勒拒絕檢控特朗普妨礙司法公正,但也沒有證明特朗普是清白,下一步是交由國會定奪。

週四公開的刪節版報告,揭露了特朗普干預通俄案調查的新證據,同時要求國會議員作出應對。

Nadler在聲明中稱:”司法委員會需要及有權取得完整的報告,以及附載的所有證據。”

不過,委員會中的共和黨聯邦眾議員Doug Collins則說,這道傳票”範圍過廣”,並指責Nadler是出於政治利益而這樣做,好讓主席有機會向因為限期而無法配合的司法部長炮轟。

另外,Nadler亦已傳召穆勒在5月23日前到司法委員會作證。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。