南加夫婦涉長年虐待多名子女 被判監25年至終身

【KTSF 張麗月報導】

在南加州Riverside縣Perris市,震驚全美,涉嫌折磨12名親生子女的”虐待兒童案”的一對夫婦,週五被判25年到終身監禁,案中受害的子女週五出庭作證,講述他們多年來遭受的虐待,但現時生活已經有改善,而被告夫婦對他們的所為也感到後悔。

被告夫婦David和Louise Turpin遭受虐待的幾名子女,週五出庭講述他們的恐怖經歷,他們沒有現身鏡頭。

其中一名女兒說:”父母奪去我的生命,但現時我奪回自己的生命。”

檢控官描述,這些兒童在南加州Perris市家中遭受的虐待,有時幾個月被人扣鎖在床上,幾乎完全與外界隔絕,他們經常不准洗澡和看醫生,以及捱餓和被鞭打。

在一年多前,因為其中一名17歲少女跳窗逃走,打911報警,導致這對夫婦被捕,其後他們認罪,法官週五判這對夫婦25年到終身監禁,有可能獲得假釋。

這對夫婦週五在庭上對他們所犯的罪行感到後悔。

David Turpin說:”我懷念所有子女,我會為他們祈禱。”

Louise Turpin說:”我感到懊悔,令孩子受傷害,我非常愛我的孩子。”

雖然遭受多年的折磨虐待,但幾名子女都表示,生活有改善,甚至說仍然愛他們的父母。

其中一名女兒說:”生命可能坎坷,但令我更堅強。”

