Fremont市警員無故遭槍擊 開槍擊斃男疑犯

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東灣Fremont市週四晚發生一宗涉及警員的槍擊案，一名男子被警員擊斃。

事發於Civer Center Drive夾Mowry大街附近，灣區捷運Fremont站和Washington醫院就在不遠處。

警方稱，在晚上11時左右，一名男疑犯舉起手槍，向一名身處警車中的警員開槍，子彈擊中警車。

當時警員正返回警局途中，並非在處理案件。

警員見狀立即離開車廂，向男疑犯還火，男疑犯接著倒下，附近兩名警員知悉有槍擊案發生，立即趕赴現場增援。

男疑犯中槍後，警員喝令他不要動，但男疑犯被指繼續揮動雙手，並爬行拿回槍械，再把槍對準警員，警員見狀再向男疑犯開槍，後者中槍身亡。

警方表示，男疑犯是在沒有被挑釁的情況下的警員開槍，暫時未知其動機為何。

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