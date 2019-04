Fremont市警員無故遭槍擊 開槍擊斃男疑犯

【i-CABLE】

東灣Fremont市週四晚發生一宗涉及警員的槍擊案,一名男子被警員擊斃。

事發於Civer Center Drive夾Mowry大街附近,灣區捷運Fremont站和Washington醫院就在不遠處。

警方稱,在晚上11時左右,一名男疑犯舉起手槍,向一名身處警車中的警員開槍,子彈擊中警車。

當時警員正返回警局途中,並非在處理案件。

警員見狀立即離開車廂,向男疑犯還火,男疑犯接著倒下,附近兩名警員知悉有槍擊案發生,立即趕赴現場增援。

男疑犯中槍後,警員喝令他不要動,但男疑犯被指繼續揮動雙手,並爬行拿回槍械,再把槍對準警員,警員見狀再向男疑犯開槍,後者中槍身亡。

警方表示,男疑犯是在沒有被挑釁的情況下的警員開槍,暫時未知其動機為何。

