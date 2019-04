眾議院民主黨人要求傳召穆勒到國會作供

【i-CABLE】

聯邦司法部長巴爾決定不起訴特朗普總統,但民主黨不接受,認為證據確鑿,只是巴爾存心誤導,要求傳召穆勒到國會作供,及檢視完整報告。

民主黨不認同巴爾的說法,認為報告其實顯示特朗普存心妨礙司法。

民主黨的眾議院議長普洛西及參議院少數黨領袖舒默都發聲明,促請穆勒到參眾兩院作供。眾議院司法委員會主席納德勒已去信,要求穆勒在5月23日前向其委員會作供,愈快愈好,又會發傳票要求檢視完整沒有塗黑的報告。

巴爾表示,會向8名參眾兩院議員提交較完整的報告,只會塗黑已提交給大陪審團的資料。共和黨的眾議院少數黨領袖麥卡錫指,民主黨不應該再尋找不存在的證據。

穆勒在報告特別提到國會有權阻止總統濫權,外界亦關注國會會否就調查彈劾特朗普。不過普洛西早前已表明,除非得到兩黨共識或調查有重大發現,否則她反對彈劾,以免分裂國家。

眾議院民主黨領袖霍爾亦認為,距離大選只餘18個月,屆時美國人民會做出選擇,不值得在這時候彈劾特朗普。

