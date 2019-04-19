舊金山華埠東華醫院慶祝120週年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山東華醫院週四傍晚舉行120週年慶典，多名市府官員和社區人士出席歡慶。

創立了120年的東華醫院，除了最多人知道的李小龍之外，也有兩位現任市議員，是在東華醫院出生，他們是議長余鼎昂（Norman Yee）和市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）。

李麗嫦說：”我是在1957年在東華醫院出世的，所以我祝東華醫院能夠在未來120年繼續服務舊金山。”

余鼎昂說：”我要大家繼續支持東華醫院，它不僅是個大機構，對社區也是可貴的。”

市參事佩斯金（Aaron Peskin）也讚揚已故社區領袖白蘭對東華醫院的貢獻，包括醫院的地震加固工程和新醫院的建設。

佩斯金說：”東華醫院不僅克服種種難題，更是全舊金山最後一間獨立醫院，也是唯一能專注服務華裔的醫院。”

東華醫院週四也接受了陳英謀醫生120萬的捐款，市長布里德（London Breed）表揚他。

布里德說：”他相信東華醫院所作的事，照顧那些沒有健保的人，那些沒有經濟能力看病、買藥的人，他們會竭盡所能，幫助那些值得幫助的人。”

院方表示，現在的東華醫院已經是以前的4倍，行政總裁張建清博士強調，在新的項目中，新的癌症中心有全新的地方和設備，為病人做化療，原本79年的建築，將改建成多功能的門診中心，讓更多的專科醫生來服務病人。

張建清博士說：”現在我們的硬件都已經很齊全了，我們非常強調病人的體驗，病人來東華醫院，可以講他的語言，可以吃到中國食物，醫生可以跟他很好的溝通，然後所有的醫療器件都是最先進的。:

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。