舊金山華埠東華醫院慶祝120週年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山東華醫院週四傍晚舉行120週年慶典,多名市府官員和社區人士出席歡慶。

創立了120年的東華醫院,除了最多人知道的李小龍之外,也有兩位現任市議員,是在東華醫院出生,他們是議長余鼎昂(Norman Yee)和市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)。

李麗嫦說:”我是在1957年在東華醫院出世的,所以我祝東華醫院能夠在未來120年繼續服務舊金山。”

余鼎昂說:”我要大家繼續支持東華醫院,它不僅是個大機構,對社區也是可貴的。”

市參事佩斯金(Aaron Peskin)也讚揚已故社區領袖白蘭對東華醫院的貢獻,包括醫院的地震加固工程和新醫院的建設。

佩斯金說:”東華醫院不僅克服種種難題,更是全舊金山最後一間獨立醫院,也是唯一能專注服務華裔的醫院。”

東華醫院週四也接受了陳英謀醫生120萬的捐款,市長布里德(London Breed)表揚他。

布里德說:”他相信東華醫院所作的事,照顧那些沒有健保的人,那些沒有經濟能力看病、買藥的人,他們會竭盡所能,幫助那些值得幫助的人。”

院方表示,現在的東華醫院已經是以前的4倍,行政總裁張建清博士強調,在新的項目中,新的癌症中心有全新的地方和設備,為病人做化療,原本79年的建築,將改建成多功能的門診中心,讓更多的專科醫生來服務病人。

張建清博士說:”現在我們的硬件都已經很齊全了,我們非常強調病人的體驗,病人來東華醫院,可以講他的語言,可以吃到中國食物,醫生可以跟他很好的溝通,然後所有的醫療器件都是最先進的。:

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。