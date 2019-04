印州市長Buttigieg及德州國會議員O’Rourke競逐民主黨總統提名

【KTSF 黃侯彬報導】

越來越多人參加民主黨初選,爭取民主黨提名,競逐下屆總統,當中包括最近人氣急升的印地安那州South Bend市長 Pete Buttigieg,及德州聯邦眾議員Beto O’Rourke,他們被視為兩匹黑馬。

Buttiegied週二在艾奧瓦州造勢,這次活動是他在週日宣布參選總統以來的首場宣傳活動,有1,600人參加,他強調他的競選工程不僅要反擊種族歧視,更要關注大眾的日常生活。

Buttiegied說:”我們必須承認,寸步不讓予種族主義或仇外意識,這些東西在競選中有作用,我們也要注意有些事情,讓民眾接受這信息,要確保我們正視它們,因此談日常生活是如此重要。”

現年30多歲的Pete Buttigieg,曾經參軍在阿富汗執勤,如果他出線,會是歷來第一位公開同志身份的美國大黨的總統候選人。

他出任印地安那州South Bend市長,因為能夠充份利用本身在管理方面的顧問專長,從數據到科技到量化目標等手段,解決該市面臨的各種問題而聲名大噪,又因為本身的年紀與年青人有共鳴,而得到很多年輕人的支持,有支持者讚他有膽量,有學歷,也有行政經驗。

但也有人指出,Buttigieg在市長任內,Soud Bend的經濟雖然大有起色,但由於他的高階出身及高學歷,令他的政策似乎有些忽略市內的弱勢階層。

消息指,Buttigieg近日聲勢大盛,民意支持率直逼老將桑德斯與Elisabeth Warren,他同德州聯邦眾議員O’Rourke 被視為民主黨初選的兩匹黑馬。

O’Rourke週三在維珍尼亞州造勢,強調大家如果想要享有家庭事假、醫療假、想美國投資基建、想教師享有生活工資,就必須贏取明年的選戰。

O’Rourke也強調,美國必須減少倚賴石化能源,必須投資於清潔能源,此外他也力挺跨性別人士的參軍權,並承諾如果當選總統,他會簽署全民平等法,保障美國每一個人的民權。

O’Rourke說:”身為總統,我將簽署平等法案,保障美國人人的全部民權,我們當以此為榮。”

有消息指,前副總統拜登會在下星期宣布參選,目前一共有18人競逐民主黨提名,當中包括以獨立人士身份參加民主黨初選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯,還有加州聯邦參議員賀錦麗,以及唯一的華裔楊安澤(Andrew Yang)。

共和黨方面,就有前麻省州長William Weld挑戰尋求連任的特朗普。

