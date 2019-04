【KTSF】

前副總統拜登預料下週將會宣布競選總統,競逐民主黨總統提名。

目前民主黨總統初選已有18名候選人參選,76歲的拜登如果真的加入選戰,將會是候選人中資歷最深的政治人物,也是除77歲的桑德斯外,年齡最大的第二位候選人。

共有3位知情人士證實,拜登的確有競選總統的打算,估計他最早於下週三公布。

