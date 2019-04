全美哪一間航空公司客機最常準時到達（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

旅遊旺季就快到,選擇搭飛機出遊的民眾,不時都會因為航班延誤而頭痛,全美哪一間航空公司的客機最常準時到達呢?

美國運輸部公佈的最新報告指,在今年2月份,美國航班整體的準時抵達時間比1月和去年同期都有下跌,航班準時到達率是73.8%。

夏威夷航空(Hawaiian Airlines)的航班抵達時間最準時,準時到達率有81.7%,其次的達美航空Delta以及Spirit,兩間都有77%準時率。

而最常延誤,或者是準時到達率最低的航空公司是阿拉斯加航空,只有66.9%準時率,尾二是JetBlue Airways,聯合航空United排尾三。

2月份取消得最多航班的都是阿拉斯加航空,最少的是夏威夷航空。

另外在2月份,全美一共有16個內陸航班嚴重延誤超過3小時,比1月時多了6班,不過不及去年同期的27班多。

其中阿拉斯加航空有12班機嚴重延誤,最長延誤時間達4個幾小時。

聯邦交通局今年2月收到有關航空公司服務的投訴,也比去年同期增加了1.9%,達到1,067宗,比今年1月上升了21.5%。

