全美哪一間航空公司客機最常準時到達（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

旅遊旺季就快到，選擇搭飛機出遊的民眾，不時都會因為航班延誤而頭痛，全美哪一間航空公司的客機最常準時到達呢？

美國運輸部公佈的最新報告指，在今年2月份，美國航班整體的準時抵達時間比1月和去年同期都有下跌，航班準時到達率是73.8%。

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）的航班抵達時間最準時，準時到達率有81.7%，其次的達美航空Delta以及Spirit，兩間都有77%準時率。

而最常延誤，或者是準時到達率最低的航空公司是阿拉斯加航空，只有66.9%準時率，尾二是JetBlue Airways，聯合航空United排尾三。

2月份取消得最多航班的都是阿拉斯加航空，最少的是夏威夷航空。

另外在2月份，全美一共有16個內陸航班嚴重延誤超過3小時，比1月時多了6班，不過不及去年同期的27班多。

其中阿拉斯加航空有12班機嚴重延誤，最長延誤時間達4個幾小時。

聯邦交通局今年2月收到有關航空公司服務的投訴，也比去年同期增加了1.9%，達到1,067宗，比今年1月上升了21.5%。

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