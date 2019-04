420大麻節週六舉行 舊金山市府怎樣保障公眾安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一年一度的420大麻節將於星期六舉行,今年預計會有至少3萬人出席。

一如往年,舊金山的420大麻節本星期六,將於金門公園內的Hippie Hill舉行。

會場內的保安由Park Rangers公園管理員負責,舊金山警方會負責周邊地區的治安,兩個部門都表示,會場內外都會增加人手巡邏,並會增派救護車在現場駐守。

約20名公園管理員將隨身帶備急救用品,處理服藥過量的情況。

舊金山警察局副局長Ann Mannix說:”如果你見到有人暈倒,在會場內或外失去知覺,請你必須要尋求協助。”

根據去年紀錄,大約有兩萬人去Hippie Hill參加420大麻節,警方收到12宗服藥過量的報告,衛生局提醒一些第一次服用大麻的人要特別小心。

舊金山公共衛生局醫生Tomas Aragon說:”如果你要吸食大麻,吸食的分量要從很少開始,然後要慢慢來,並要確保你買的大麻是合法的。”

在420大麻節會場內買賣大麻仍然未合法,因此衛生局指出,要買大麻,必須要經過受市府認證的大麻店,所有有牌大麻店的資料,都刊登在舊金山大麻辦公室的網站上。

此外,市參事蒲慧理表示,由於去年有不少參加者帶同寵物出席大麻節,令不少寵物被煙燻到不適,因此今年禁止帶寵物出席。

如有緊急情況,市民仍須打911報警,如果有任何影響到居民生活的事情,警方指可致電:(415)242-3060報告。

