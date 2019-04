穆勒報告指特朗普曾多次企圖操控通俄案調查

【KTSF】

聯邦司法部週四早上公布由特別檢控官穆勒撰寫的通俄案調查報告,當中一些不可向公眾披露的內容被塗黑,報告中指出,特朗普總統曾嘗試操控通俄案調查,迫使穆勒離職,以阻撓穆勒進行特朗普被指妨礙司法公正的調查。

報告指出,在2017年6月,特朗普曾指示白宮法律顧問Don McGahn致電署理司法部長,對他說穆勒必須離職,因為他在通俄案調查上有利益衝突。

不過McGahn拒絕這樣做,他說寧願辭職,也不願捲入有如水門案的”星期六屠殺夜”般的革職事件。

雖然如此,穆勒在報告中指出,他無法斷定特朗普有犯下妨礙司法公正的刑事罪行。

司法部是在司法部長巴爾舉行記者會,重申他對報告的論述後,公開編輯版的通俄案報告。

這份448頁長的報告,記載了特朗普如何多次企圖操控通俄案調查,通中涉及十宗可能涉及妨礙司法公正的事件,當中包括特朗普解僱時任聯邦調查局(FBI)局長James Comey,以及持朗普指示下屬解僱穆勒,以及如何游說證人不要配合調查。

特朗普的律師曾說,在憲法下,特朗普是有權這樣做,不過穆勒的調查團隊認為,特朗普的行為應受到刑事調查。

至於特朗普競選團隊在2016年總統大選中有否與俄羅斯串通,穆勒對此寫道:”雖然調查確定特朗普競選團隊有多名人士與俄羅斯政府相關的人士有聯繫,但現有的證據不足以提出刑事檢控。”

穆勒也指出,沒有足夠證據對特朗普競選團隊的人起訴,他們以未登記的外國代理人身分替俄羅斯政府工作。

另外,報告也附載了特朗普書面回覆穆勒提問的12頁長附錄,但當中沒有涉及妨礙司法公正的問題,特朗普對穆勒說,他”記憶中不知道”事前其競選團隊會在Trump Tower與俄羅斯律師會面,討論取得希拉莉黑材料的事,他也說記憶中不知道曾有電郵討論安排這次會面。

特朗普也否認知悉有任何外國政府企圖幫助他勝選,當中包括俄羅斯政府,他說他知道俄羅斯總統普京曾讚揚他。

特朗普也說,他在拉票活動中,要求俄羅斯黑客協助找出希拉莉的電郵,純粹是”開玩笑和嘲諷”,他也說不記得曾有人告訴他俄羅斯有滲透和黑侵電腦系統的舉動。

