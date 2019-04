【i-CABLE】

南韓一名男子在家中放火後,再持刀襲擊正在逃生的鄰居,最少5死15傷,初步相信動機是對社會不滿。

42歲的疑兇戴著口罩,周四在警署接受問話後被押解往晉州市的法院受審。

警方指疑兇供稱,不滿遭前僱主及醫院歧視,還指有人安裝攝錄鏡頭非法監視他,並將垃圾和昆蟲等扔進其住所,他因此感到生氣。

案發在週三凌晨,當局引述鄰居指疑兇曾患精神分裂症,又指他約兩三個月前買下兩把案發時使用的刀,案發當日又從鄰近一個油站購買汽油,認為他有預謀犯案。

