舊金山國際機場一個提供長期停車的全新停車場剛剛啟用。

新的長期停車場位於South Airport Blvd 794號,有6層樓高,大約提供3,600個停車位,停車場現已投入服務。

這個停車場全部停車位,可以讓電動車停泊及充電,不過在啟用初期,只有3%是電動車停車位,其後會按需求增加這類停車位。

民眾可以在長期停車場通宵停泊車輛,有接駁巴士接載乘客至機場。

機場發言人表示,由5月1日起,在這個新停車場泊車的收費是每日18元。

