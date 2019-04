舊金山總醫院停止向病人徵收醫療費和保費差額（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山公共衛生局提出新政策,對總醫院病人自付醫療費的金額設上限,停止向病人徵收醫療費和保費之間的差額。

衛生局從今年2月1日起,已經停止向病人收取醫療費用及醫保之間的差額,未來幾個月,局方將會採用新的收費指引。

包括總醫院對所有收入的病人,都設下相對的自付費上限,病人不需要繳交任何多於醫保自付費的醫療費用,局方會直接向保險公司收取其餘所需的費用。

根據衛生局及聯邦政府的貧窮線指引,如果病人的個人年收入少於大約16,753元,將不需自付任何醫療費,而個人年收入超過121,400元的病人,最多都只需自付4,800元醫療費。

大部分私人保險是不覆蓋總醫院的醫藥費,不過每年仍有大約6%持私人醫保的病人到總醫院看病。

對於那些病人來說,通常由保險公司決定支付多少費用,如果保險公司支付的金額無法涵蓋所有醫療費用,病人自己就要自理其餘的差額,而這個差額可以很高。

