Pinterest和Zoom Video首天上市股價勁升

【KTSF 張麗月報導】

週四有兩隻科技股上市，分別是Pinterest和Zoom Video，兩股首天收市都表現亮麗。

數碼影像搜尋和分享網站Pinterest在紐約證交所上市，股票代號是PINS，開市價是19元，收市飆升超過28%，總共籌集到資金超過14億元，公司市值超過150億元，期望可以更進一步打開海外市場。

Pinterest去年總收益有7.5億元，虧損就超過6,000萬元，Pinterest去年的用戶有超過2.6億人，海外用戶佔了近七成。

另一間矽谷科技公司，專門提供視像會議軟件服務的Zoom Video通訊，週四在Nasdaq上市，股票代號是ZM，開市價36元，收市勁升超過72%。

Zoom的行政總裁兼公司主席、華裔的Eric Yuan預期，到2022年，視像會議市場的總收益可能高達431億元。

他舉例說，如果在亞洲或非洲有病人，在未做手術之前，醫療團隊可以透過視像會議，聯絡美國最好的醫生，徵詢第二醫療意見，因此他看好視像會議市場的業務前景。

在Zoom Video準備上市期間，連帶推高另一間擁有類似名稱的電訊科技公司Zoom Technologies股價狂升，單在一個月內，股價飆升幾百倍。

如果投資者在一個月前花100元買入Zoom Technologies的股票，週四已經勁升到8.4萬元。

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