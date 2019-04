Pinterest和Zoom Video首天上市股價勁升

【KTSF 張麗月報導】

週四有兩隻科技股上市,分別是Pinterest和Zoom Video,兩股首天收市都表現亮麗。

數碼影像搜尋和分享網站Pinterest在紐約證交所上市,股票代號是PINS,開市價是19元,收市飆升超過28%,總共籌集到資金超過14億元,公司市值超過150億元,期望可以更進一步打開海外市場。

Pinterest去年總收益有7.5億元,虧損就超過6,000萬元,Pinterest去年的用戶有超過2.6億人,海外用戶佔了近七成。

另一間矽谷科技公司,專門提供視像會議軟件服務的Zoom Video通訊,週四在Nasdaq上市,股票代號是ZM,開市價36元,收市勁升超過72%。

Zoom的行政總裁兼公司主席、華裔的Eric Yuan預期,到2022年,視像會議市場的總收益可能高達431億元。

他舉例說,如果在亞洲或非洲有病人,在未做手術之前,醫療團隊可以透過視像會議,聯絡美國最好的醫生,徵詢第二醫療意見,因此他看好視像會議市場的業務前景。

在Zoom Video準備上市期間,連帶推高另一間擁有類似名稱的電訊科技公司Zoom Technologies股價狂升,單在一個月內,股價飆升幾百倍。

如果投資者在一個月前花100元買入Zoom Technologies的股票,週四已經勁升到8.4萬元。

