法國聖母院重建工程浩大 或要15年才能完成

【KTSF 張麗月報導】

法國預定用5年時間來重建遭受火劫的巴黎聖母院大教堂,但專家估計工程浩大,很可能需要15年時間。

巴黎聖母院的主堂燒通頂,尖塔也毀於大火 ,緊急救援人員繼續在燒焦的古老木材橫樑搜尋線索。

當局表示,他們仍然調查起火原因,但初步相信今次大火是意外,當局也查問過幾十名在大火發生前在大教堂工作的員工。

經過大火浩劫之後,大教堂裡面的珍貴文物和建築結構要完全修復,工程浩大。

法國總統馬克龍聲稱,要花5年時間來重建大教堂,但專家指出,要完全修復大教堂,可能需要10年至15年時間。

來自全球各地的捐款,源源不絕湧來捐助重建,至今總共籌到接近十億美元捐款。

特朗普總統也發推文表示,曾經與教宗方濟各接觸,並且向馬克龍表達了美國可以提供修復重建的專業協助。

