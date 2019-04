加州眾議員朱感生起草法案望增加長者服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員朱感生週三到南灣Milpitas市一間長者中心,出席一個防止老年人受騙的講座,他透露正在起草一項新法案,希望增加對老年人的各項服務。

朱感生以及地方檢察官及警方代表,週三一起到Milpitas市府旁的Barbara Lee 長者中心,向老年人宣講如何防範例如網路及電話詐騙,以及防範看護者對長者的各種詐欺行為。

朱感生說:”因為我們曉得,現在很多年長的人都被騙,有些是外來人來騙,有些就是照顧他們的人來騙,所以把這個議題、話題,讓大家能夠警惕。”

講座活動還向長者派發宣傳單張和手冊,告訴大家騙徒的手段,遇到騙案如何處理並報警,希望提高長者的警覺性,防止上當受騙。

朱感生還說,他目前也在起草一項新法案,希望加強對長者的服務,包括健康食品、交通等各方面的服務。

朱感生說:”因為我們在2008年在經濟不景氣的時候,把很多老年人的服務都減掉了,我有一個法案,就是有4,500萬元,把所有老年人的服務,都能夠最起碼恢復到2008年的水平。”

朱感生表示,美國老年人口增長迅速,因此他也跟州長紐森商議,希望減輕長期照護的保險費用。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。