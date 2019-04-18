加州眾議員朱感生起草法案望增加長者服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員朱感生週三到南灣Milpitas市一間長者中心，出席一個防止老年人受騙的講座，他透露正在起草一項新法案，希望增加對老年人的各項服務。

朱感生以及地方檢察官及警方代表，週三一起到Milpitas市府旁的Barbara Lee 長者中心，向老年人宣講如何防範例如網路及電話詐騙，以及防範看護者對長者的各種詐欺行為。

朱感生說：”因為我們曉得，現在很多年長的人都被騙，有些是外來人來騙，有些就是照顧他們的人來騙，所以把這個議題、話題，讓大家能夠警惕。”

講座活動還向長者派發宣傳單張和手冊，告訴大家騙徒的手段，遇到騙案如何處理並報警，希望提高長者的警覺性，防止上當受騙。

朱感生還說，他目前也在起草一項新法案，希望加強對長者的服務，包括健康食品、交通等各方面的服務。

朱感生說：”因為我們在2008年在經濟不景氣的時候，把很多老年人的服務都減掉了，我有一個法案，就是有4,500萬元，把所有老年人的服務，都能夠最起碼恢復到2008年的水平。”

朱感生表示，美國老年人口增長迅速，因此他也跟州長紐森商議，希望減輕長期照護的保險費用。

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