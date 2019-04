【KTSF】

南灣Milpitas市一名3歲男童週一被發現失去知覺,之後死亡,警方懷疑其70歲祖母涉案,已將她拘捕。

警方於週一下午4時44分接報,到達Luz Del Sol Loop 700號路段一幢住屋,警員到場後,發現一名幼童不省人事,警員和消防員曾嘗試對他急救,但不成功,幼童送院搶救後不治。

Santa Clara縣法醫處已證實,死者是Ayub Hassan。

警方調查後,懷疑其70歲祖母Foos Abdi Hashi涉案,週三傍晚將其拘捕,她涉嫌觸犯謀殺罪被扣押,不准保釋。

