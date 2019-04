以色列航空空服員染麻疹 併發腦炎陷昏迷

【KTSF 江良慧報導】

以色列航空公司El Al的一名空中服務員感染麻疹後,目前因為腦炎陷入昏迷,當地衛生官員表示,患者可能是在紐約或在以色列染病,也可能是在往來兩地的航班上受感染,她目前要靠呼吸器呼吸,消息指她只是在年幼時接種過一劑麻疹疫苗。

根據疾病防控中心(CDC),兩劑的MMR三合一疫苗,預防麻疹的有效程度達到97%,單一劑的有效程度則是93%。

1989年後的標準做法都是接種兩劑,但1989年之前出生的人,則未必有打足兩劑。

紐約市長因為巿內麻疹爆發,宣布進入公共衛生緊急狀態,Brooklyn和皇后區自去年10月至今,總共有329宗確診病例,市郊Rockland縣也有至少186宗個案。

以色列目前也有麻疹爆發,而紐約的病例大多集中在極端保守的正統猶太人社區。

較早前有報導指,一個男人不知自己感染麻疹,從紐約前往密歇根州,把病毒傳染給當地38人。

衛生官員呼籲家長,在復活節帶小孩外遊前,要先接種疫苗。

CDC建議,6到11個月大的嬰兒,應改接種一劑疫苗,12個月或以上的則應該接種兩劑。

