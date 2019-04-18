以色列航空空服員染麻疹 併發腦炎陷昏迷

【KTSF 江良慧報導】

以色列航空公司El Al的一名空中服務員感染麻疹後，目前因為腦炎陷入昏迷，當地衛生官員表示，患者可能是在紐約或在以色列染病，也可能是在往來兩地的航班上受感染，她目前要靠呼吸器呼吸，消息指她只是在年幼時接種過一劑麻疹疫苗。

根據疾病防控中心（CDC），兩劑的MMR三合一疫苗，預防麻疹的有效程度達到97%，單一劑的有效程度則是93%。

1989年後的標準做法都是接種兩劑，但1989年之前出生的人，則未必有打足兩劑。

紐約市長因為巿內麻疹爆發，宣布進入公共衛生緊急狀態，Brooklyn和皇后區自去年10月至今，總共有329宗確診病例，市郊Rockland縣也有至少186宗個案。

以色列目前也有麻疹爆發，而紐約的病例大多集中在極端保守的正統猶太人社區。

較早前有報導指，一個男人不知自己感染麻疹，從紐約前往密歇根州，把病毒傳染給當地38人。

衛生官員呼籲家長，在復活節帶小孩外遊前，要先接種疫苗。

CDC建議，6到11個月大的嬰兒，應改接種一劑疫苗，12個月或以上的則應該接種兩劑。

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