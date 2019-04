司法部將公開通俄案調查報告 部分內容會被塗黑

【KTSF】

聯邦司法部長巴爾剛剛結束記者會,宣佈週四將公開特別檢察官穆勒調查俄羅斯有否干預大選的報告。

巴爾概述報告摘要,報告預料東岸時間中午前送交國會,公眾屆時亦可閱覽,報告內容不會全部公開,部分會被塗黑。

紐約時報報導,司法部人員與白宮律師近日多次就報告內容接觸,並指報告或會交代特朗普哪些現任及前任顧問,曾經向穆勒作供,以及供詞內容。

巴爾上月已向國會提交報告撮要,指沒有實據顯示特朗普的競選團隊有勾結俄羅斯,亦沒有建議進一步檢控調查對象,民主黨一直要求公開全部報告內容。

巴爾在剛才的記者會中概述報告摘要,並表示這份報告揭露有證據顯示,俄羅斯曾干涉2016年總統大選,包括黑侵民主黨電腦系統等,而美方則無人員與俄方合作干涉大選。

巴爾再次強調,沒有實據顯示特朗普的競選團隊有與俄方人員勾結。

巴爾透露,特朗普私人律師已經要求並提前閱讀了這份報告。

巴爾的記者會結束後,國會眾議院司法委員會主席Jerry Nadler發信要求穆勒不遲於下個月23號到委員會公開作證。

