南灣聖荷西市的880公路南行線週四早上發生5車連環相撞意外,事故涉及一輛運載囚犯的Santa Clara縣警車輛,當中5名囚犯受傷,需要送院治療。

加州公路巡警是於早上7時20分接獲車禍舉報,一輛豐田Prius汽車在Brokaw路以北轉換車道時,首先撞上一輛豐田RAV4汽車,之後失控剷上最左邊的行車線,撞上接載囚犯的縣警車輛。

RAV4汽車被撞後,再撞上一輛白色本田Civic汽車,以及一輛黑色本田Civic汽車。

車禍後,當局一度封閉行車線近兩小時,至早上9時才重開。

除5名囚犯受傷外,兩名縣警也受輕傷,但無須送院治療,其他囚犯則由另一輛巴士接載到目的地。

