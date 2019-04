美國60名醫護人員涉非法處方鴉片類止痛藥被起訴

【KTSF 江良慧報導】

當局週三起訴8個州的幾十個醫護人員,控告他們非法處方超過3,200萬粒止痛藥,當中包括有醫生開藥,以換取和對方上床,也有牙醫為無須拔牙的人拔牙,以此手段為病人開類鴉片止痛藥。

檢控官表示,被起訴的60人當中,包括31名醫生、7名藥劑師、8名護理醫生和7名持牌醫療專業人員。

控罪指他們分別在肯塔基、俄亥俄、田納西、阿拉巴馬和西維珍尼亞州,發出超過35萬張非法處方,控罪包括醫療專業人員非法配藥或分發受管制物品,以及健保詐騙,每項控罪最高刑罰是20年監禁。

有不少被告更面對多項控罪,其中田納西州一名醫生,就被控與一宗服用過量鴉片類止痛藥致死有關。

疾病防控中心(CDC)表示,從1999到2017年其間,全美有接近218,000人因為處方止痛藥泛濫致死,聯邦司法部因此成立特別工作小組,派出專門調查醫保詐騙的檢控官,到濫藥問題最嚴重的地區蒐證,最終成功提出檢控。

