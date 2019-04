韓國瑜接受本台專訪抨擊民進黨愚蠢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜已經結束訪美回到台灣,他週二接受本台節目的專訪,對於外界期待他更上一層樓做出具體回應,還嚴詞抨擊民進黨愚蠢。

韓國瑜週二晚在南灣聖塔克拉拉會議中心的3,000人演講,下午兩點多就出現長長的人龍,還有許多是年邁的長者,都是為了來看韓國瑜一眼。

而韓國瑜進場時,走道更是擠滿群眾,幾乎動彈不得,選總統的聲浪也此起彼落。

韓國瑜在接受本台有話要說節目專訪時分析了,為什麼海外的韓流也這麼火。

韓國瑜說:”因為鬱悶了太久,也覺得窩囊了太久,好像終於有一個宣洩出來的感覺,那這個是很重要,因為國者人之積,人者心之器,他的心就變了,他覺得有一個人,把我的內心話講出來,而且採取行動,而且還獲得成功,所以華僑就開始聚集,跟海嘯一樣。”

韓國瑜此行雖然是市長行程,卻有總統級的氣勢,對於大家勸進他選總統,韓國瑜在有話要說的專訪中明確的回應。

韓國瑜說:”我謝謝華僑,但是因為這些熱情影響我未來政治道路的選擇,是不會的,這不會,因為我心很定。”

這個表態可能要讓許多韓粉失望了,韓國瑜表示,上任以來不斷被打壓和批判,如果是理性的批評,他願意接受,但他經常面對意識形態和有偏見的攻擊,他則感到厭惡。

韓國瑜說:”若是基於政黨不同的批判,我是看不起這種人,以我的個性根本就覺得,這種人是小癟三,上不了檯面,就好像是西瓜下面一群人很開心,突然一隻蒼蠅在飛,對我來講這些都是蒼蠅,說不出來的厭惡。”

而他在接受本台《與樂漫談》節目專訪時,針對政治問題話鋒一轉,嚴詞抨擊起執政黨來。

韓國瑜說:”我是想跟民進黨講一句話,我們有看過這麼笨的政府,這個愚蠢的執政黨,而且我真的事看不起他們,好可憐,手上權力這麼大,國家治理得這麼差,不同政黨還想盡辦法去卡,你幫高雄會怎麼樣。”

韓國瑜強調,高雄綠色執政30多年,如今換了藍營市長卻改變態度,失去的只會是高雄的民心。

