韓國瑜接受本台專訪抨擊民進黨愚蠢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜已經結束訪美回到台灣，他週二接受本台節目的專訪，對於外界期待他更上一層樓做出具體回應，還嚴詞抨擊民進黨愚蠢。

韓國瑜週二晚在南灣聖塔克拉拉會議中心的3,000人演講，下午兩點多就出現長長的人龍，還有許多是年邁的長者，都是為了來看韓國瑜一眼。

而韓國瑜進場時，走道更是擠滿群眾，幾乎動彈不得，選總統的聲浪也此起彼落。

韓國瑜在接受本台有話要說節目專訪時分析了，為什麼海外的韓流也這麼火。

韓國瑜說：”因為鬱悶了太久，也覺得窩囊了太久，好像終於有一個宣洩出來的感覺，那這個是很重要，因為國者人之積，人者心之器，他的心就變了，他覺得有一個人，把我的內心話講出來，而且採取行動，而且還獲得成功，所以華僑就開始聚集，跟海嘯一樣。”

韓國瑜此行雖然是市長行程，卻有總統級的氣勢，對於大家勸進他選總統，韓國瑜在有話要說的專訪中明確的回應。

韓國瑜說：”我謝謝華僑，但是因為這些熱情影響我未來政治道路的選擇，是不會的，這不會，因為我心很定。”

這個表態可能要讓許多韓粉失望了，韓國瑜表示，上任以來不斷被打壓和批判，如果是理性的批評，他願意接受，但他經常面對意識形態和有偏見的攻擊，他則感到厭惡。

韓國瑜說：”若是基於政黨不同的批判，我是看不起這種人，以我的個性根本就覺得，這種人是小癟三，上不了檯面，就好像是西瓜下面一群人很開心，突然一隻蒼蠅在飛，對我來講這些都是蒼蠅，說不出來的厭惡。”

而他在接受本台《與樂漫談》節目專訪時，針對政治問題話鋒一轉，嚴詞抨擊起執政黨來。

韓國瑜說：”我是想跟民進黨講一句話，我們有看過這麼笨的政府，這個愚蠢的執政黨，而且我真的事看不起他們，好可憐，手上權力這麼大，國家治理得這麼差，不同政黨還想盡辦法去卡，你幫高雄會怎麼樣。”

韓國瑜強調，高雄綠色執政30多年，如今換了藍營市長卻改變態度，失去的只會是高雄的民心。

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