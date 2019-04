高雄市長韓國瑜妻子李佳芬談教育子女心得（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

高雄市長韓國瑜結束8天訪美行程,週二晚從舊金山國際機場搭機回台灣,他的妻子李佳芬形容,跟韓國瑜出訪真的是鐵人行程,李佳芬也接受本台專訪,談到她最關注的教育問題。

韓國瑜週二晚十點多抵達機場,這一路來僑胞勸進聲不斷,有內部消息指出,韓國瑜的確態度鬆動,可能會接受徵召參選總統,沒想到人還沒回到台灣,鴻海集團董事長郭台銘表態參選,面對記者詢問,韓國瑜在出境前這麼回答。

韓國瑜說:”不管怎麼樣,是一件非常開心的事情,現在郭台銘董事長可以直接通中國大陸中南海,也可以通美國的白宮,對整個國家安全來講,他如果真的有這個心來做,ㄧ定會幫助很大,因為現在台灣跟大陸最頭痛的是,所有溝通的管道基本上都關閉了。”

韓國瑜這次8天訪美之行行程緊湊,被形容是鐵人行程,連太太李佳芬都受不了。

李佳芬說:”這次隨行跟我先生走了三次,我跟他說你別再亂跑,好累啊。”

李佳芬週二到南灣文教中心,向灣區的耆英發紅包,之前接受本台的專訪,在韓國瑜當選高雄市長前,他們一家人消失政壇長達11年,兩人在雲林開辦雙語學校,教育成了李佳芬最關心的話題。

李佳芬說:”如果你想要你的小孩變成甚麼樣的樣子,甚麼樣的模樣,甚麼樣的氣質,你就當成那樣的人,他就跟著你的步伐走,中國人講言教不如身教。”

李佳芬有3個小孩,大女兒韓冰在競選其間最活躍,她開玩笑的說:”我們現在是全台灣最耐罵的家庭。”

李佳芬說:”當我先生開始進入選舉的時候,有考慮小孩就是他要出來幫爸爸,我那時候其實最擔心的,當孩子曝光以現在目前的媒體,他在批評的時候其實有些酸言酸語,有時候孩子會受不了,所以我就跟孩子有心理建設,如果你真的要曝光的話,你是要知道網路語言裡面,可是沒有全部的讚美。”

面對韓國瑜曾經失業十多年,現在又成為最受歡迎的政治人物之ㄧ,李佳芬對於人情冷暖體會更深,也告誡自己的孩子。

李佳芬說:”我常告訴孩子,看到成功的人為他開心,看到失敗的人,我們真的要同理心,不要把別人的成功當成自己的失敗,好像覺得我就是很不舒服,我覺得用比較寬廣的心去看待,把平常我覺得所有父母親,以前老一輩教我們的做人道理,實踐在我們的生活上,就如此而已,我覺得沒有甚麼特別的大學問。”

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。