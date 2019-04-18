高雄市長韓國瑜妻子李佳芬談教育子女心得（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

高雄市長韓國瑜結束8天訪美行程，週二晚從舊金山國際機場搭機回台灣，他的妻子李佳芬形容，跟韓國瑜出訪真的是鐵人行程，李佳芬也接受本台專訪，談到她最關注的教育問題。

韓國瑜週二晚十點多抵達機場，這一路來僑胞勸進聲不斷，有內部消息指出，韓國瑜的確態度鬆動，可能會接受徵召參選總統，沒想到人還沒回到台灣，鴻海集團董事長郭台銘表態參選，面對記者詢問，韓國瑜在出境前這麼回答。

韓國瑜說：”不管怎麼樣，是一件非常開心的事情，現在郭台銘董事長可以直接通中國大陸中南海，也可以通美國的白宮，對整個國家安全來講，他如果真的有這個心來做，ㄧ定會幫助很大，因為現在台灣跟大陸最頭痛的是，所有溝通的管道基本上都關閉了。”

韓國瑜這次8天訪美之行行程緊湊，被形容是鐵人行程，連太太李佳芬都受不了。

李佳芬說：”這次隨行跟我先生走了三次，我跟他說你別再亂跑，好累啊。”

李佳芬週二到南灣文教中心，向灣區的耆英發紅包，之前接受本台的專訪，在韓國瑜當選高雄市長前，他們一家人消失政壇長達11年，兩人在雲林開辦雙語學校，教育成了李佳芬最關心的話題。

李佳芬說：”如果你想要你的小孩變成甚麼樣的樣子，甚麼樣的模樣，甚麼樣的氣質，你就當成那樣的人，他就跟著你的步伐走，中國人講言教不如身教。”

李佳芬有3個小孩，大女兒韓冰在競選其間最活躍，她開玩笑的說：”我們現在是全台灣最耐罵的家庭。”

李佳芬說：”當我先生開始進入選舉的時候，有考慮小孩就是他要出來幫爸爸，我那時候其實最擔心的，當孩子曝光以現在目前的媒體，他在批評的時候其實有些酸言酸語，有時候孩子會受不了，所以我就跟孩子有心理建設，如果你真的要曝光的話，你是要知道網路語言裡面，可是沒有全部的讚美。”

面對韓國瑜曾經失業十多年，現在又成為最受歡迎的政治人物之ㄧ，李佳芬對於人情冷暖體會更深，也告誡自己的孩子。

李佳芬說：”我常告訴孩子，看到成功的人為他開心，看到失敗的人，我們真的要同理心，不要把別人的成功當成自己的失敗，好像覺得我就是很不舒服，我覺得用比較寬廣的心去看待，把平常我覺得所有父母親，以前老一輩教我們的做人道理，實踐在我們的生活上，就如此而已，我覺得沒有甚麼特別的大學問。”

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