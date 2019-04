【KTSF 林佩樺報導】

美國移民局週三公布今年的H-1B工作簽證抽籤結果,有高等學位的申請人,中簽率比往年高。

特朗普政府簽署行政命令,支持聘用美國人政策,移民局表示,局方正在”精準”執行一項更為著重功績的篩選程序。

移民局週三公布在今年的65,000個普通名額中,中簽者有63%都具有碩士以上學位,高於去年56%。

今年共有201,011個申請者,人數比去年高出6%。

H-1B工作簽證每年4月初開放申請,有65,000個普通名額<以及另外的兩萬個名額給持有高等學歷的申請人。

