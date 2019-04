【KTSF】

麻疹疫情持續擴散,科技巨頭Google位於南灣Mountain View的總部,一名員工確診患病,月初曾到過總部辦公室。

公司上週給員工發郵件確認消息,這名Google員工4月4號到過Google位於Mountain View的總部,並逗留了一段時間,公司表示,正與當局衛生部門評估麻疹擴散的風險。

Santa Clara縣公共衛生局透露,這名患者居住在San Mateo縣,並與早前出現的麻疹個案無關,局方表示,這宗個案目前對公眾無威脅。

今年至今,這兩個縣共出現4宗麻疹病例,全國則確診555宗病例,比去年全年總數已多一半。

疾控中心更表示,這是25年來第二擴散高峰。

