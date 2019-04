【KTSF】

目前仍是旅遊淡季,聯合航空(United Airlines)和國泰航空進行價格戰,由舊金山直飛香港,來回機票可低至414元。

如果大家計劃去香港現在是購票的好時機,4月和5月的某些日期,由舊金山出發去香港,直飛航班的來回機票,聯航低至447元,國泰是484元。

而過了暑期之後,從9月至聖誕節,聯航更推出超低價機票,來回舊金山和香港的某些日期,票價降至414元,包括感恩節至聖誕節之間出發和回程,而且票價也已包括可以免費托運兩件行李。

國泰在某些日期,也可以找到446元的低價票,香港航空則是488元。

