金州勇士舊金山新場館將設臨時渡輪碼頭接載市民（視頻）

NBA職籃金州勇士在舊金山的新場館,工程正進行得如火如荼,預計將於今年9月開幕,不過附近交通配套未追上完工進度,為了鼓勵更多從灣區其他城市前往場館的市民使用公共交通工具,舊金山市府宣布先設立一個臨時渡輪碼頭接載市民。

這項臨時渡輪服務,只會在勇士隊有比賽,或者場館舉行其他活動時,才會營運接載乘客。

舊金山市府預計,服務會在10月1日前,即是勇士下一季比賽的開鑼日營運。

市府表示,這個臨時渡輪服務會設於Mission Bay 48號碼頭,鄰近主場館,距離Muni輕軌列車T car車站大約一個街口,目的在於減輕場館附近一帶交通擠塞的情況。

服務會由兩間渡輪公司負責,連接東灣奧克蘭(屋崙)、Alameda、南舊金山及北灣Larkspur。

臨時碼頭仍在設計當中,造價約50萬,現階段等候審批牌照,預計將於8月動工。

而原本計劃的永久渡輪服務造價4,500萬,最快要到2021年才完工,完工後,預計每日接載約6,000名乘客。

