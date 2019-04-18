金州勇士舊金山新場館將設臨時渡輪碼頭接載市民（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃金州勇士在舊金山的新場館，工程正進行得如火如荼，預計將於今年9月開幕，不過附近交通配套未追上完工進度，為了鼓勵更多從灣區其他城市前往場館的市民使用公共交通工具，舊金山市府宣布先設立一個臨時渡輪碼頭接載市民。

這項臨時渡輪服務，只會在勇士隊有比賽，或者場館舉行其他活動時，才會營運接載乘客。

舊金山市府預計，服務會在10月1日前，即是勇士下一季比賽的開鑼日營運。

市府表示，這個臨時渡輪服務會設於Mission Bay 48號碼頭，鄰近主場館，距離Muni輕軌列車T car車站大約一個街口，目的在於減輕場館附近一帶交通擠塞的情況。

服務會由兩間渡輪公司負責，連接東灣奧克蘭（屋崙）、Alameda、南舊金山及北灣Larkspur。

臨時碼頭仍在設計當中，造價約50萬，現階段等候審批牌照，預計將於8月動工。

而原本計劃的永久渡輪服務造價4,500萬，最快要到2021年才完工，完工後，預計每日接載約6,000名乘客。

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