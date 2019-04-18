柏大教授指加州居民多付200億元汽油費 去向無人知

【KTSF 蔡璐陽報導】

加州大學柏克萊分校一名教授指出，根據他的統計，從2015年到現在，加州居民多付了200億的汽油費，為何會多付錢？而這筆錢都去了哪裡卻沒人知道，有議員要求州府調查。

加州這筆神秘的汽油附加費到底從何而來，汽油價格專家，柏克萊加大教授Severin Borenstein指出，一切都開始於2015年，一個位於Torrance的煉油廠發生爆炸，由此引起了油價上漲。

而這樣的油價上漲，本應該是暫時性質，但是不知是什麼緣故，過了很長一段時間，油價一直居高不下。

Borenstein說：”從2015年開始，汽油就比該年預期貴40美分，在隨後3年，油價更比預期貴25到30美分，整體算下來，從2015年2月起，民眾多支付了200億。”

這筆高於預期的汽油費，不僅出現得莫名其妙，它的去向也不為人所知。

據Borenstein教授推測，消費者多支付的汽油錢，有很大可能流入了供應鏈，比如煉油廠、油管經營者，還有零售商的口袋。

不過以目前所掌握的這些信息，無法確切知道這些錢到了哪裡，除非展開官方的深入調查。

Borenstein說：”不管誰拿了錢，都不想被調查，今年1月份，18位立法者致函司法部長要求調查，但是司法部長辦公室從沒宣布調查，我希望他們有在追查這件事。”

通過Borenstein教授的計算，自2015年以來，加州的駕駛者，每人平均大約支付了500塊的汽油附加費，加州民眾對於該事件沒能得到解決表示不滿。

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