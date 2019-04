柏大教授指加州居民多付200億元汽油費 去向無人知

【KTSF 蔡璐陽報導】

加州大學柏克萊分校一名教授指出,根據他的統計,從2015年到現在,加州居民多付了200億的汽油費,為何會多付錢?而這筆錢都去了哪裡卻沒人知道,有議員要求州府調查。

加州這筆神秘的汽油附加費到底從何而來,汽油價格專家,柏克萊加大教授Severin Borenstein指出,一切都開始於2015年,一個位於Torrance的煉油廠發生爆炸,由此引起了油價上漲。

而這樣的油價上漲,本應該是暫時性質,但是不知是什麼緣故,過了很長一段時間,油價一直居高不下。

Borenstein說:”從2015年開始,汽油就比該年預期貴40美分,在隨後3年,油價更比預期貴25到30美分,整體算下來,從2015年2月起,民眾多支付了200億。”

這筆高於預期的汽油費,不僅出現得莫名其妙,它的去向也不為人所知。

據Borenstein教授推測,消費者多支付的汽油錢,有很大可能流入了供應鏈,比如煉油廠、油管經營者,還有零售商的口袋。

不過以目前所掌握的這些信息,無法確切知道這些錢到了哪裡,除非展開官方的深入調查。

Borenstein說:”不管誰拿了錢,都不想被調查,今年1月份,18位立法者致函司法部長要求調查,但是司法部長辦公室從沒宣布調查,我希望他們有在追查這件事。”

通過Borenstein教授的計算,自2015年以來,加州的駕駛者,每人平均大約支付了500塊的汽油附加費,加州民眾對於該事件沒能得到解決表示不滿。

