【KTSF】

為了阻嚇無證移民大量湧來美國尋求庇護,特朗普政府又有新招應對,就是不准部份無證移民有保釋的機會。

由聯邦司法部長巴爾簽發的行政命令,就是要履行特朗普總統的承諾,去結束所謂的”捉了就放”政策。

特朗普政府要阻止那些逃避本國迫害而湧到美國邊境尋求庇護的人,當中以中美洲人為最多,司法部長這項命令,指示移民法庭的法官,可以不准部份無證移民保釋,從而令他們無限期關押在收容所等候庇護申請的審批。

有移民權益的律師指出,此舉會損害尋求庇護者的基本權利,因此有人認為,這項命令肯定會引來訴訟。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。