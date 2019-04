消息指美中官員將再互訪 最快5月底有貿易協議

【i-CABLE】

特朗普總統表示,國內經濟發展良好,與中國的貿易談判亦有進展,據報美中兩國官員4月底至5月中會再次互訪,面對面磋商,目標是最快5月底,正式簽署貿易協議。

特朗普在華盛頓出席一個經濟研討會,他指目前美國經濟非常好,是全球最大的經濟體,經濟正朝著正確的方向發展,希望所有美國人也能分享經濟發展的成果,他又指美中貿易談判進展良好,相信磋商會成功。

美國財長姆欽日前指,美中貿易談判有望接近最後階段,本周會再與中方舉行電話會議。

《華爾街日報》引述知情人士報道,美國貿易代表萊特希澤計劃最快4月29日啟程訪問北京,而中國副總理劉鶴就最快5月6日回訪華盛頓。

報道指如果兩國官員,在這兩次會面能成功達成協議,就會再用數星期敲定協議的文本和法律字眼,期望美中兩國領袖在5月底或6月初正式簽署貿易協議。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。